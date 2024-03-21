Музей «Чингисхана» вошел в список лучших объектов культурного наследия

CentralAsia (MNG) - Всемирно известный журнал National Geographic назвал музей «Чингисхана» одним из 20 лучших музеев и объектов культурного наследия, которые стоит посетить в 2024 году.

Ежегодно журнал National Geographic публикует список лучших мест для посещения. В этом году в список 20 обязательных к посещению музеев впервые был включен монгольский музей «Чингисхана», получив высокие оценки международных экспертов.

Музей «Чингисхана» был создан потомками монголов, написавших «Сокровенное сказание монголов». В этом музее можно увидеть историю монгольских хаанов и знати. Кроме того, можно наглядно увидеть историю мудрого народа, покорившие мир силой стрел из конской гривы. О монголах, покоривших мир с помощью ума и интеллекта, можно судить по экспонатам, представленным в музее.

Музей «Чингисхана» по площади занимает 10-е место в Азии.

Все эти достоинства заметила команда экспертов National Geographic, в том числе редакторы, фотографы, писатели и исследователи с обширными знаниями о культурном наследии.

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