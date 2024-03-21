«Список Айки»: Дело об организации сети «элитных эскортниц» в Казахстане поступило в суд

CentralAsia (KZ) - В Алматы начался процесс по делу скандально известной блогерши и организатора сети «элитных эскортниц» Айки. Дело поступило в суд еще 26 февраля, передает Orda.kz.

«Дело в отношении Мырзахметовой А. направили в суд Ауэзовского района города Алматы. Судить её будут по части 4 статьи 296 УК («Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта, наркотических средств в особо крупном размере») и части 2 пунктов 1,2 статьи 309 УК («Организация притонов для занятий проституцией, сводничество с корыстной целью группой лиц по предварительному сговору»)», - сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

В городском суде Алматы уточнили, что дело находится на стадии рассмотрения.

«Судебные слушания проходят в закрытом формате. Мы предоставим всю информацию по итогам слушаний и вынесения приговора»,

добавили в пресс-службе.

Напомним, кто такая Айка. Это 25-летняя девушка из Алматы, известная под ником Love Айка. До своего задержания она позиционировала себя успешной моделью и блогером. Параллельно с этим подбирала девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также занималась поиском богатых клиентов.

Её обороты за 2022 год превысили 209 миллионов тенге. За приобщение к этому закрытому миру потенциальные «клиенты» платили немало – 300 долларов за вступление в группу, и каждая недостаточно активная неделя приводила к исключению.

Позже пресс-служба МВД сообщила, что у подозреваемой нашли 1,72 грамма синтетического наркотика «мефедрон», документы на недвижимое имущество, автомобили Lexus ES 250 и Toyota Camry 70. Также было обнаружено карманное зеркало с остатками белого порошка и скрученные денежные купюры, предположительно предназначенные для употребление наркотиков.

Полиция вела расследование по двум статьям Уголовного кодекса, связанным с организацией притонов для проституции и незаконным оборотом наркотиков. Девушке грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Многие блогеры и журналисты заступились тогда за ней. Начали сравнивать этот срок с другими, вспоминая, на сколько лет посадили Масимова за госизмену. К слову, его срок заключения всего на три года больше, чем может обернуться для подозреваемой.

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