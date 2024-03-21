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Пашинян сообщил об отсутствии согласия по картам между Арменией и Азербайджаном
Никол Пашинян
Никол Пашинян

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации и демаркации государственной границы между странами, пишет Аrmenpress.

«Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алма-Атинская декларация», - сказал Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте в среду.

По его словам, сказанное означает, что Армения и Азербайджан создают не новые границы, а должны восстановить «на земле» существующие самые последние де-юре границы времен Советского Союза.

19 марта армянский премьер заявил о начале процесса определения границы республики. Он также сказал, что, если Армения не пойдет на обсуждение делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, может начаться «война». Между обеими странами идут споры по поводу приграничных сел. Армения требовала вернуть под свой контроль 31 село. Азербайджан требовал освободить четыре села, которые власти республики считали «оккупированными» Арменией.

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