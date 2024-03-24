Ученые наблюдают случаи заболеваний, переносимых клещами, в январе и феврале

CentralAsia (CA) - Эксперты предупреждают, что изменение климата будет способствовать распространению инфекционных заболеваний

Группа экспертов по инфекционным заболеваниям призвала медиков повысить осведомленность и готовность к борьбе с влиянием изменения климата на распространение болезней. Их статья, опубликованная в журнале JAMA, бьет тревогу по поводу появления и распространения опасных патогенов.

Авторы также призывают медицинское сообщество обновить свое образование и подготовку и принять меры по борьбе с глобальным потеплением.

По словам ведущего автора статьи Джорджа Р. Томпсона, профессора Медицинской школы Калифорнийского университета в Дэвисе, клиницисты должны быть готовы к изменениям в ландшафте инфекционных заболеваний.

Томпсон призвал врачей и практикующих специалистов сохранять высокую настороженность в отношении болезней, которые находятся в движении.

Меняющийся ландшафт инфекционных заболеваний

Инфекционные заболевания могут быть вызваны вирусами, бактериями, грибками или паразитами. Многие из этих заболеваний передаются от животного к человеку или от человека к животному.

Одним из видов инфекционных заболеваний являются трансмиссивные болезни. Они вызываются патогенами, переносимыми такими переносчиками, как комары, блохи и клещи. Среди болезней, вызываемых переносчиками, - денге, малярия и Зика.

Изменение режима дождей приводит к расширению ареала обитания переносчиков и увеличению периода их активности. Более короткие и теплые зимы и более продолжительное лето также связаны с увеличением числа заболеваний, переносимых переносчиками. Например, заболевания, вызываемые клещами (такие как бабезиоз и болезнь Лайма), теперь встречаются и зимой. Кроме того, они встречаются в регионах, расположенных дальше на запад и север, чем в прошлом.

«Мы наблюдаем случаи заболеваний, переносимых клещами, в январе и феврале.

Сезон клещей начинается раньше и с более активными клещами в более широком диапазоне. Это означает, что количество укусов клещей увеличивается, а вместе с ним и количество заболеваний, передающихся клещами», - говорит соавтор исследования Мэтью Филлипс. Филлипс является научным сотрудником по инфекционным заболеваниям в Массачусетской больнице общего профиля и Гарвардской медицинской школе.

Еще одна проблема — малярия. Комары, переносящие это заболевание, распространяются на север, что вызвано климатическими изменениями. Изменение режима дождей привело к увеличению количества комаров и повышению скорости передачи заболевания.

«Как клиницист, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, одним из самых страшных событий прошлого лета были случаи заражения малярией на местах. Мы наблюдали случаи заболевания в Техасе и Флориде, а затем на севере, в Мэриленде, что было очень удивительно. Это произошло с людьми, которые не выезжали за пределы США», - говорит Филлипс.

Зоонозные заболевания, такие как чума и хантавирус (переносится грызунами), также демонстрируют изменения в заболеваемости и местонахождении. Эксперты отметили изменения в схемах миграции животных и естественных ареалах обитания. Из-за потери среды обитания дикие животные становятся ближе к человеку. В связи с этим возрастает риск распространения болезней животных среди людей и появления новых патогенов.

Исследование также указывает на появление новых грибковых инфекций, таких как Candida auris (C. auris), и на изменения в местонахождении некоторых грибковых патогенов. Например, грибковая инфекция Coccidioides (также известная как лихорадка Долины) была эндемична для жарких, сухих районов Калифорнии и Аризоны. Однако недавно лихорадка Долины была диагностирована далеко на севере штата Вашингтон.

Изменения в режиме дождей и температуре воды в прибрежных районах также могут повлиять на распространение болезней, передающихся через воду, таких как кишечная палочка и вибрион. По словам команды, уровень моря повышается, и штормовые нагоны и прибрежные наводнения, которые раньше были редкими или экстремальными явлениями, происходят все чаще.

За последние несколько лет инфекционные заболевания, такие как COVID-19, оказали огромное влияние на мир.

«Они могут возникнуть и вызвать абсолютный хаос во всем мире, а затем мы на некоторое время забываем о них. Однако эпидемический и пандемический потенциал инфекций требует от нас постоянного участия в работе федеральных финансовых агентств и консультативных групп, чтобы инфекционные заболевания не отступали слишком далеко от радаров общественности», - пояснил Томпсон.

Команда призвала усилить меры по надзору за инфекционными заболеваниями и призвала преподавателей медицинских вузов обучать врачей предвидеть изменения в структуре инфекционных заболеваний.