Судебное разбирательство по делу племянника Назарбаева Кайрата Сатыбалды назначено на 1 апреля

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - На 1 апреля назначено главное судебное разбирательство по делу в отношении бизнесмена Кайрата Сатыбалды, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам Астаны. Ему предъявлено обвинение в легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путем.

В январе официальный представитель антикоррупционной службы Арман Тлеукенов сообщал о том, что досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалды по факту отмывания доходов, полученных преступным путем, завершено.

«Кайрат Сатыбалды приобретал различную недвижимость, в том числе за рубежом, размещал деньги на счетах банках и за границей. Это дело находится в суде», - сказал Тлеукенов на брифинге в среду.

После брифинга он также уточнил, что с начала 2022 года Антикор вернул активов на сумму 912 млрд тенге активов, из них Сатыбалды в рамках уголовных дел вернул 650 млрд тенге. В феврале ведомство также сообщило, что в рамках досудебного расследования в отношении Сатыбалды с начала этого года обеспечено поступление в бюджет еще порядка 82,6 млрд тенге.

Кайрат Сатыбалды был арестован в марте и осужден в сентябре 2022 года на шесть лет лишения свободы за организацию схем хищения из «Казахтелекома». При этом Антикор и другие ведомства ранее заявляли, что расследуют несколько уголовных дел в отношении Сатыбалды.

В середине декабря Антикор отчитывался, что обеспечил возврат в Казахстан $120 млн, незаконно выведенных за пределы страны племянником бывшего президента Кайратом Сатыбалды. Ведомство не сообщало, откуда были возвращены средства и каким образом обеспечивался их возврат. При этом оно называло только сумму в 912 млрд тенге, которые были возвращены в бюджет и квазигоссектор за последние два года.

Ранее различные структуры ранее уже отчитывались о том, что Сатыбалды добровольно вернул государству многие активы, в числе которых доля в нацкомпании «Казахтелеком», компании в железнодорожной и телекоммуникационной сферах, у него также были изъяты драгоценности на сумму более $200 млн.

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