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Путин выпустил обращение к россиянам после решения ЦИК по выборам

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин выпустил обращение к россиянам после решения ЦИК по итогам выборов.

Путин поблагодарил всех участников голосования на выборах, независимо от того, за кого они отдали свой голос.

«У каждого кандидата был свой подход к решению конкретных проблем. Все конструктивные предложения, все идеи, которые нашли отклик у избирателей, обязательно используем в нашей общей работе в интересах развития страны», — заявил Путин. Сами выборы и кампанию президент назвал «напряженной и крайне ответственной».

Ранее 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова огласила окончательные итоги выборов президента. В общей сложности на выборах проголосовали 87,5 млн избирателей. Явка составила 77,49%.

Голоса за кандидатов распределились следующим образом:

  • Владимир Путин (самовыдвиженец) — 87,28% (76 277 708 голосов);
  • Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31% (3 768 470 голосов);
  • Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85% (3 362 484 голоса);
  • Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2% (2 795 629 голосов).
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