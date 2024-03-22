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Команда The MongolZ разгромила соперников из Бразилии и вошла в историю Игр

CentralAsia (MNG) -  Вчера прошел последний день матчей этапа открытия PGL Major 2024. Всего в 5-й раунд вышли 6 команд, 3 команды-победительницы прошли в следующий этап — Elimination Stage.

Наша команда The MongolZ сыграла матч BO3 против Legacy из Бразилии в 20:00. Команда MongolZ одержала победу и прошла на этап Elimination Stage, что позволило 3 командам из Азии принять участие в Shanghai Major, втором мейджоре в этом году.

Благодаря этому успеху сборная Монголии вошла в топ-16 мира. Ни разу со времен китайского TYLOO в 2018 году ни одна азиатская команда не входила в число 16 лучших команд.

Бразильская команда Legacy, проиграв монголам, отправилась домой.

The MongolZ неудачно начали этот мейджор, дважды проиграв в первый день, но сумели отыграться, победив друг за другом команды из Китая, России и Бразилии. Теперь им предстоит сразиться с лучшими из лучших, среди которых FaZe, Vitality и Spirit.

источник: middleasiannews.com

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