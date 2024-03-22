Вьетнамский чиновник надеется на более тесные оборонные связи с Монголией, — Vietnam+

CentralAsia (MNG) - Связи сотрудничества Вьетнама и Монголии в сфере обороны в ближайшее время будут развиваться благодаря крепким двусторонним отношениям, отвечающим чаяниям и интересам двух народов, заявил 19 марта вьетнамский военный чиновник.

Присутствуя на церемонии в Ханое, посвященной 103-й годовщине основания монгольских вооруженных сил (18 марта 1921-2024 гг.), генерал-майор Ву Тхань Ван, директор департамента внешних связей Министерства обороны, подчеркнул, что Вьетнам и Монголия поддерживают проверенную временем дружбу, которая сейчас находится в лучшей форме благодаря взаимному доверию, пониманию и поддержке.

Далее он сказал, что с тех пор, как два министерства обороны подписали соглашение в 2019 году, сотрудничество в области обмена делегациями, оборонной промышленности, обучения и миротворческой деятельности ООН стало более глубоким, практичным и эффективным.

Между тем, посол Монголии во Вьетнаме Сэрээжав Жигжээ заявил, что вьетнамско-монгольские отношения на протяжении последних семи десятилетий непрерывно развиваются и успешны.

Он назвал 2023 год особенным годом для двусторонних отношений, поскольку Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа совершил государственный визит во Вьетнам, добавив, что обе страны прилагают усилия для улучшения своих отношений.

Сотрудничество в экономике и торговле между Монголией и Вьетнамом за последние два года расширилось; однако они обладают огромным потенциалом для развития своих кооперативных связей в будущем, добавил он.

источник: middleasiannews.com

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