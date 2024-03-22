В Монголии перевели со звукозаписью 130 стихов Федора Тютчева за два года

CentralAsia (MNG) - Презентация сборника стихов русского поэта Федора Тютчева со звукозаписью известных артистов Монголии прошла в Русском доме Улан-Батора. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, присутствовавший на мероприятии. Как рассказал во время презентации переводчик Дондог Соном, работа над переводом 130 стихов русского поэта Федора Тютчева на монгольский язык со звукозаписью известных артистов Монголии шла два года.

Дондогу Соному 93 года. Он является ветераном педагогики и обладателем премии «Золотое перо» Союза писателей Монголии.

«Поразительно, что химик по образованию и опыту работы значительную часть своей жизни посвятил переводу российской поэзии. Дондог Соном до перевода Тютчева выпустил на монгольском языке сборник Барто «Негритенок», пять изданий произведений Пушкина, два сборника Ахматовой и три книги Гамзатова» - представила переводчика начальник отдела культуры Русского дома в Улан-Баторе Анна Кулакова.

Сам Дондог Соном поблагодарил за помощь в издании книги представительство Россотрудничества в Монголии. Сборник вышел на средства московского Института перевода. Особенность издания в том, что у читателей есть возможность послушать стихи Тютчева в исполнении известных артистов Монголии. Ссылка на звукозапись размещена на страницах сборника в виде QR-кода.

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