Вице-министр встретился с Министром управления персоналом Республики Корея

CentralAsia (MNG) - В четверг, 21 марта, управляющий делами Правительства Монголии Амарбаясгалан Дашзэгвэ встретился с Министром управления персоналом Республики Корея Ким Сын Хо и обменялся мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, по укреплению управления человеческими ресурсами государственной службы.

В ходе встречи стороны отметили успешное сотрудничество Управления по делам Правительства Монголии и Министерства управления персоналом Республики Корея в областях укрепления человеческих ресурсов, подготовки кадров и их специализации.

Амарбаясгалан Дашзэгвэ отметил, что Программа действий Правительства на 2020-2024 годы отражает оценку эффективности, усиление этики и дисциплинарной ответственности государственных служащих. Он выразил заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве и обмене опытом Республики Корея по внедрению принципа меритократии на государственной службе, а также повысить дисциплину и ответственность госслужащих.

В ходе своего визита Министр управления персоналом Республики Корея Ким Сын Хо встретится с Премьер-министром Монголии и выступить с лекцией на тему «Развитие Республики Корея и государственная служба» в Монгольском государственном университете, а в Академии управления Монголии – с лекцией на тему «Государственный служащий, способный возглавить национальное развитие».

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