Монгольский баритон объявлен лауреатом Премии Бастианини 2024 года

Амартувшин Энхбат

CentralAsia (MNG) - Международная культурно-музыкальная ассоциация Этторие Бастианини официально объявила 20 марта, что премия Бастианини 2024 года будет присуждена всемирно известному оперному певцу из Монголии, баритону Амартувшину Энхбату.

По сообщению Международной культурно-музыкальной ассоциации Этторие Бастианини, церемония награждения состоится в пятницу, 3 мая 2024 года, благодаря поддержке историко-литературного общества Вероны, которое проведет мероприятие в своей престижной штаб-квартире на площади Пьяцца Скалетт Рубиани.

Премия (бронзовая статуэтка) присуждается каждые два года баритонам, обладающим значительными вокальными данными: в 2017 году - Симоне Пьяццола, в 2019 году - Никола Алаймо, в 2022 году - Дмитрию Хворостовскому (памяти) и Луке Сальси.

Оперный певец Амартувшин вернулся на родину в отпуск, и к 60-летию своего родного театра - Государственного академического театра оперы и балета – вместе с труппой театра дал гала-спектакль, состоящий из оперы Дж.Верди «Макбет» и лучших произведений мировой оперной классики. В настоящее время он вернулся в Италию.

Ранее, во время пресс-конференции в Улан-Баторе певец сообщил, что 23 марта он выступит в миланском театре «Ла Скала», где в апреле и мае планируется постановка двух опер. Он также планирует исполнить заглавную партию в опере Дж.Пуччини «Тоска» в Австрийском театре, в Лондонском оперном театре и планирует выступить в классическом театре высокого класса в Буэнос-Айресе, Аргентина.

На официальном сайте Международной культурно-музыкальной ассоциации Этторие Бастианини говорится, что Амартувшин Энхбат, родившийся в Монголии в 1986 году, в настоящее время является одним из самых активных баритонов на международной оперной сцене: после учебы в Государственном университете культуры и искусства в своей стране он начал карьеру в Государственном академическом театре оперы и балета Монголии.

После победы на многочисленных престижных национальных и международных конкурсах он добился успеха в Италии и с тех пор его приглашают выступать на самых известных международных сценах: Театр Ла Скала, Арена ди Верона, Римский оперный театр, Реджо-ди-Парма, Королевский оперный театр в Лондоне, Муниципальный театр Флоренции, Баварская государственная опера, Венский государственный оперный театр, Метрополитен-опера Нью-Йорка, Государственная опера Унтер-ден-Линден, Немецкая опера Берлина.

«Особенности его техники, колорит его голоса с блестящим тембром, строгость и трезвость интерпретации в сочетании с похвальной дикцией и его обширным репертуаром, всегда представленным со страстью, теперь прочно ставят его в число баритонов, особенно в области вердианского баритона, но не только это. Он считает Пьеро Каппуччилли и Этторе Бастианини двумя певцами, которые произвели на него наибольшее впечатление и вдохновили его», - говорится в официальном пресс-релизе Международной культурно-музыкальной ассоциации Этторие Бастианини.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения