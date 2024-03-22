Пуск корабля с космонавтами с Байконура отменили в самый последний момент

- Казахстан, происшествия
- 11:26, 22 марта 2024
- Просмотров: 3492
CentralAsia (KZ) - Пуск российской ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25» с Байконура к Международной космической станции был отменен за несколько секунд до старта, передает Tengrinews.kz.
Как заявили в Роскосмосе, на завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация - просадка напряжения химического источника тока.
На борту «Союза» находились россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская должна была стать первой космонавткой в истории Беларуси.
Через несколько секунд после отмены с экипажем связался Центр управления полетами NASA. Космонавты находятся в полной безопасности. К ракете были отправлены инженеры «Роскосмоса». Запуск «Союза МС-25» перенесен на субботу, 23 марта.
«Инцидент с отменой запуска пилотируемого корабля «Союз МС-25» за 20 секунд до старта произошел впервые в истории отечественной космонавтики», — заявил агентству ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.
«Такого конкретно никогда еще не было. В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой «старт» пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а с пилотируемым — нет», — заявил Железняков.