Лидеры ЕС пока не договорились об использовании прибыли от замороженных активов России для помощи Украине

CentralAsia (CA) - Лидеры стран Европейского союза на саммите в Брюсселе договорились «продолжить работу» над планом использования прибыли от замороженных в Евросоюзе российских активов для помощи Украине, говорится в совместном заявлении. Об этом пишет Би-Би-Си.

«Европейский совет изучил прогресс по вопросу о дальнейших конкретных шагах по использованию в интересах Украины доходов от российских замороженных активов», — говорится в заключениях по итогам первого дня саммита. Но конкретного решения об этом пока нет.

В них отмечается, что лидеры ЕС обсудили, в частности, возможность использования этих доходов для оказания военной поддержки Киеву.

«Европейский совет продолжит работу по недавно поступившим предложениям от главы дипломатии ЕС и от Еврокомиссии», — подчеркивается в документе.

Если плану будет дан зеленый свет, Киев может получить около трех млрд евро (3,3 млрд долларов) в год.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что рассчитывает на быстрое решение вопроса.

«Мы твердо намерены действовать быстро, чтобы решить этот вопрос», — сказал он на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.



До этого высокопоставленный европейский дипломат рассказал Deutsche Welle, что Венгрия выступила против конфискации доходов от замороженных активов России и покупки на них оружия для Украины. Решение об этом не будет принято на открывшемся в Брюсселе саммите ЕС, как предполагалось ранее, сказал дипломат.

Большая часть российских резервов в Европе — около 191 млрд евро — заморожены в бельгийском депозитарии Euroclear. В 2023 году они принесли около 4,4 млрд евро прибыли.

Также агентство Bloomberg сообщает, что США предложили выпустить государственные облигации на $50 млрд с помощью доходов от замороженных активов России для помощи Украине.

«США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций как минимум на 50 млрд долларов, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Выручка от облигаций будет направлена на поддержку Украины», — передает агентство со ссылкой на источники, уточняя, что обсуждение находится на начальной стадии.

Союзники Киева активно обсуждают варианты использования замороженных активов России для помощи Украине, этому, среди прочего, посвящен проходящий в Брюсселе двухдневный саммит лидеров Европейского союза.