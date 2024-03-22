ЕС планирует повысить таможенные пошлины на зерно из России

CentralAsia (CA) - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении Еврокомиссии увеличить таможенные пошлины на импорт в Евросоюз российской зерновой продукции.

«Были достаточные причины для такого предложения. Это позволит избежать того, что российское зерно дестабилизирует европейские рынки», — сказала фон дер Ляйен в четверг вечером на пресс-конференции в Брюсселе по итогам первого дня работы саммита ЕС.

По словам фон дер Ляйен, увеличение таможенных пошлин «положит конец доходам, получаемым Россией от этой продукции».

Глава Еврокомиссии уточнила, что предложения касаются «пошлин на зерновую продукцию, семена масличных культур и производные продукты из них из России и Беларуси».

Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии Александр Де Кроо добавил, что эта тема будет плотно обсуждаться сегодня в ходе второго дня саммита.

Введение Европой тарифов на зерновые продукты из России и Белоруссии лишь усугубит ситуацию с мировым продовольствием, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Каким образом подобные меры будут способствовать продовольственной безопасности в мире? - задалась вопросом дипломат. - Никаким, они лишь усугубят и без того доведенную Западом до абсурда ситуацию с продовольствием в мире».