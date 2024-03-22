Массированная атака на энергообъекты Украины — ДнепроГЭС попала под удар

CentralAsia (CA) - Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил в телеэфире, что одним из объектов критической инфраструктуры, по которым с четырех утра Россия наносила удары, была Днепровская ГЭС. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины, расположенная в Запорожской области. Угрозы прорыва плотины нет.

«Сейчас движение через ДнепроГЭС перекрыто. Часть критической инфраструктуры пострадала. Спасатели работают и на территории ДнепроГЭС, и на других энергетических объектах. Чуть позже будет более подробная информация», — заявил Федоров.

Ранее утром министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила «самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время». «Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны», — написал он в фейсбуке.

Директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире радио «Свобода» сообщил, что по Днепровской ГЭС было два прямых попадания, ГЭС-2 в критическом состоянии и неизвестно, как она сможет работать.

Нанесенные 22 марта удары по энергетической системе Украины были самой большой атакой за все время, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в телеэфире, его цитирует официальный телеграм-канал энергетического оператора.

В Харькове масштаб повреждений больше, чем в других регионах, отметил Кудрицкий, там целями была и генерация, и высоковольтные подстанции, и подстанции операторов распределения. Местные власти ранее сообщали, что областной центр полностью остался без света.

«К сожалению, есть ограничение энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра», — добавил глава «Укрэнерго».

Во время масштабной ракетной атаки минувшей ночью отключилась линия электропередачи «Днепровская», соединяющая Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины, сообщает украинский «Энергоатом».

«Такая ситуация крайне опасна и грозит наступлением аварийной ситуации. Если отключится последняя линия связи с отечественной энергосетью, ЗАЭС окажется в очередном блэкауте, что является тяжелым нарушением условий безопасной эксплуатации станции», — заявил глава «Энергоатома» Петр Котин.