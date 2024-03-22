Аль-Джазиира: «Максимально прагматично». Как страны ЦА ведут себя на войне России с Украиной

CentralAsia (CA) - Аль-Джазиира пишет про отношения стран Центральной и России после начала войны в Украине. По мнению издания, большинство лидеров стран региона придерживаются осторожной линии, чтобы избежать конфликта, поскольку Москва пытается сохранить свою значимость в этом регионе.

Полевой командир на Донбассе, ставший российским депутатом, заявил, что он не «шутил», призывая Москву аннексировать Узбекистан и другие страны Центральной Азии, граждане которых стекаются в Россию в поисках работы.

«Я искренне выступаю за простую аннексию всех территорий, откуда к нам приезжают трудовые мигранты, за обучение их русскому языку прямо там, где они есть. Не здесь, а в Узбекистане, например», — заявил на пресс-конференции в Москве в декабре писатель Захар Прилепин, писатель, воевавший на стороне сепаратистов в украинском регионе Донбасса и ныне сопредседатель прокремлевской социалистической партии «Справедливая Россия».

Заявление Прилепина вызвало немедленную реакцию со стороны Ташкента и Москвы.

«Мнения, высказанные с такой наглостью, противоречат международному праву и здравому смыслу», — написал узбекский депутат Иномжон Кудратов в своем сообщении в приложении Telegram.

Слова Прилепина «даже отдаленно не отражают официальную позицию России», заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, высоко оценив «всеобъемлющий стратегический союз» между Москвой и Ташкентом.

За два года, прошедших с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение на Украину, все пять стран бывшей советской Центральной Азии модифицировали «альянсы» с Москвой и другими державами – чтобы извлечь из них экономическую и политическую выгоду.

Богатый ресурсами мусульманский регион с населением 75 миллионов человек, состоящий из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, стратегически расположен между Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном, и его лидерам приходится прокладывать свой путь в таком разнообразном окружении.

Подвергшаяся остракизму и сдерживанию западными санкциями, Россия пытается сохранить свое ослабевающее влияние в регионе, который она считает своим слабым подбрюшьем, в то время как центральноазиатские элиты используют любую возможность, чтобы поднять свой международный авторитет и пополнить свою казну.

«Страны Центральной Азии, включая Узбекистан, выработали максимально прагматичный подход к войне», — сказал «Аль-Джазире» Алишер Ильхамов, глава лондонского аналитического центра Central Asia Due Diligence.

Их цель — «извлечь максимальную выгоду из ситуации, созданной войной, и в то же время не начать конфликт с ключевыми глобальными игроками», сказал он.

«Я бы назвал эту ситуацию самой циничной версией многовекторной политики».

Экспорт и мигранты

Региональные лидеры предпочли не признавать аннексию Москвой четырех украинских регионов, а также захват Крыма в 2014 году.

В результате наблюдается шквал дипломатической активности и предложений договоров, крупных кредитов и инвестиций со стороны других глобальных игроков.

В мае прошлого года все пять региональных лидеров посетили первый в истории Центральноазиатский саммит в древней имперской столице Китая Сиань.

Пекин предложил им кредиты и инвестиции на десятки миллиардов долларов.

Четыре месяца спустя они встретились с президентом США Джо Байденом на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Астрономические прибыли приносит реэкспорт товаров «двойного назначения», таких как дроны, микрочипы, электроника, транспортные средства и все остальное, что может быть использовано российским военно-промышленным комплексом.

«Вторичные санкции, которые Запад накладывает на горстку центральноазиатских компаний, даже нельзя назвать укусами комаров», — сказал Ильхамов. «Они абсолютно неэффективны, поскольку транзитным экспортом занимаются десятки, если не сотни компаний».

По его словам, правящие элиты испытывают искушение обогащаться с помощью подставных компаний, а Запад слишком боится вызвать их недовольство введением индивидуальных санкций.

Несмотря на то, что региональные правительства запрещают экспорт товаров «двойного назначения» в Россию, «есть много способов обойти» этот запрет, сообщил телеканалу «Аль-Джазира» на условиях анонимности бизнесмен из Алматы, финансовой столицы Казахстана.

Реэкспорт в Россию стиральных машин и холодильников, чипы которых можно переоборудовать для использования в военных целях, полупроводников, компьютеров, фотоаппаратов, смартфонов и наушников, а также дорогой кожаной одежды, парфюмерии и косметики, резко возрос в каждой республике Центральной Азии.

Еще одним преимуществом является возросший спрос на миллионы трудовых мигрантов из Центральной Азии, чей плохой русский язык осуждался Прилепиным и чьи денежные переводы росли, несмотря на случаи принудительной мобилизации на украинскую линию фронта.

Ожидается, что число мигрантов будет только расти из-за глобального потепления, истощения запасов воды в засушливом регионе и перенаселения – и Россия по-прежнему остается их главным магнитом.

«Нет разницы»

Полномасштабное вторжение России в Украину шокировало правительства стран Центральной Азии.

«Элиты осознали непредсказуемость внешней политики России», — сказал «Аль-Джазире» Темур Умаров, родившийся в Узбекистане аналитик берлинского аналитического центра Carnegie Politika.

Но вскоре они поняли, что, хотя Запад подвергает Россию остракизму, он «не возражает» против их собственных политических контактов с Россией, сказал он.

Выделился только Казахстан, девятая по величине страна в мире с населением менее 20 миллионов человек.

Несколько российских политиков выступали за аннексию северных казахстанских регионов, в которых доминируют этнические русские, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев осторожно раскритиковал действия Москвы в Украине.

Но четыре оставшиеся страны Центральной Азии – Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан – не имеют общих границ с Россией, и для многих их жителей война в Украине зашла слишком далеко.

Умида Ахмедова говорит, что не может забыть разговор с пожилой узбечкой на базаре.

«Она задавалась вопросом: «Почему эти русские продолжают убивать друг друга?» — рассказала телеканалу «Аль-Джазира» Ахмедова, первая женщина режиссер-документалист в Центральной Азии.

«Для многих узбеков нет разницы между русскими и украинцами», — сказала Ахмедова, чьи фильмы и фотографии однажды едва не привели ее в тюрьму и которая была арестована и оштрафована за проукраинский пикет в 2014 году.

Царская Россия завоевала Среднюю Азию к концу XIX века, и ее армии возглавляла казачья кавалерия с территории нынешней Украины и западной России.

В 1924 году коммунистическая Москва направила тезку украинского президента Владимира Зеленского, Исаака Зеленского, провести границы между пятью зарождающимися странами Центральной Азии.

Некоторое время он возглавлял Узбекистан, но был казнен в 1938 году во время сталинской «Великой чистки».

Этнические украинцы были среди тех, кто бежал от нацистского вторжения на запад СССР в 1941-45 годах, а также среди добровольцев, восстанавливавших Ташкент после 1966 года.

Соблазненные теплым климатом, десятки тысяч человек остались, но быстро перешли на русский язык в повседневной жизни.

Спустя более чем три десятилетия после распада СССР мягкая сила Москвы все еще сильна в Центральной Азии, и многие прозападные молодые люди все еще смотрят передачи контролируемых Кремлем телеканалов и читают российские новости в Интернете.

Адолат Алиева, 34-летняя узбечка, работающая в компании по производству спортивного инвентаря в Дубае, — одна из них.

Она свободно говорит на английском, русском и узбекском языках и в качестве туриста посетила более десятка стран.

Но когда дело доходит до войны на Украине, она идет в такт идеологическому барабану Москвы.

«Почему Украина не инвестировала в инфраструктуру Крыма? Почему оно пренебрегло потребностями своего населения?» — спросила она у «Аль-Джазиры», повторяя одну из мантр Кремля. «Зеленский флиртовал с Западом. Почему он отвернулся от братского народа России?»

Но когда ее спросили о том, кто начал войну, в которой погибли десятки тысяч человек, Алиева сделала паузу и сказала: «Я не могу на этот вопрос ответить».