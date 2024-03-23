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В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба

CentralAsia (CA) -  Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем, сообщают российские агентства.

По предварительным данным, есть погибшие и раненые.

После того, как была открыта стрельба, в «Крокус Сити Холл» произошел взрыв.

Официальных данных от силовых ведомств о произошедшем и о возможных жертвах пока нет. Как сообщают российские информагенства, на место происшествия выехали московские СОБР и ОМОН, а также пожарные.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным погибших и назвал произошедшее в «Крокус Сити Холл» трагедией.

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