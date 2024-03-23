В Москве отменены все массовые мероприятия из-за стрельбы

CentralAsia (CA) - В Москве отменены все массовые мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Отменены спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, заявил он.



Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.

ЦОС ФСБ сообщает, что в результате нападения на «Крокус Сити Холл» есть погибшие и раненные. Оперативные службы передают, что в здании раздался второй взрыв