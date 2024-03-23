В Москве отменены все массовые мероприятия из-за стрельбы
- Азия и мир, происшествия
- 0:51, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - В Москве отменены все массовые мероприятия из-за стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Отменены спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в эти выходные, заявил он.
Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.
ЦОС ФСБ сообщает, что в результате нападения на «Крокус Сити Холл» есть погибшие и раненные. Оперативные службы передают, что в здании раздался второй взрыв
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