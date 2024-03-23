В ФСБ сообщили, что в результате нападения на «Крокус Сити Холл» есть погибшие и раненые
- Азия и мир, происшествия
- 1:00, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Погибшие и пострадавшие есть в результате нападения на «Крокус сити холл». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры в связи со стрельбой и пожаром.
«По предварительным данным, перед началом концерта российской музыкальной группы в комплексе "Крокус сити холл" началась стрельба. Возник пожар. Специальные силовые ведомства предпринимают все необходимые меры», - говорится в сообщении.
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