Стрельба под Москвой. Заведено уголовное дело о теракте

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области.

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.

ЦОС ФСБ сообщает, что в результате нападения на «Крокус Сити Холл» есть погибшие и раненные. Оперативные службы передают, что в здании раздался второй взрыв.