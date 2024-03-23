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Теракт в Москве. 40 человек погибли и более 100 - пострадали

CentralAsia (CA) -  В результате теракта в комплексе «Крокус Сити Хол» по предварительным данным погибли 40 человек и более 100 человек пострадали. Об этом сообщает ФСБ России.

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.

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