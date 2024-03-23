Украина не имеет отношения к теракту в Москве, - офис Зеленского

- Азия и мир, происшествия
- 1:51, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Слова Подоляк приводит издание «Страна.ua».
«Давайте зафиксируем. Украина совершенно точно не имеет никакого отношения к этим событиям», — заявил Подоляк.
В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» — «провокация» российских спецслужб.
Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби ранее заявил, что США не обладали заблаговременно информацией о теракте в Москве. Отвечая на вопрос о том, может ли Украина стоят за атакой в «Крокус Сити Холле» представитель Белого дома сказал, что на данный момент нет никаких данных о том, что Украина или украинцы как-либо связаны с терактом.
Российские власти пока не сообщали, кого считают ответственным за теракт в «Крокус Сити Холле».