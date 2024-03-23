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Путину доложено о начале стрельбы в первые минуты, - Песков

CentralAsia (CA) -  Президенту России Владимиру Путину в первые минуты произошедшего в «Крокус Сити Холле» было доложено о начале стрельбы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент постоянно получает информацию о происходящем и о принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб, глава государства дал все необходимые указания», - сказал Песков.

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