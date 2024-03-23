У Кейт Миддлтон диагностирован рак, она проходит химиотерапию

CentralAsia (CA) - Принцесса Уэльская, урожденная Кейт Миддлтон, лечится от рака. Кенсингтонский дворец объявил, что сейчас она проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии.

Опухоль у принцессы была обнаружена во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости, перенесенной ею в январе 2024 года. Тип опухоли не раскрывается.

Химиотерапию Кейт начала в конце февраля.

Принцесса записала видеообращение, в котором отметила, что заболевание стало огромным потрясением.

«Мы с Уильямом делаем все, что можем, чтобы это осмыслить и справиться с этим приватно ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, на это потребовалось время. Мне было нужно время для того, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать [онкологическое] лечение. Но самое главное, нам было нужно время, чтобы все объяснить Джорджу, Шарлотте и Луи подходящим для них образом, и заверить их, что со мной все будет нормально».

«Я им сказала, что я здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредоточиваясь на том, что поможет мне излечиться умом, телом и духом», - подчеркнула 42-летняя принцесса.