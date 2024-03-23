Теракт в Москве: Число пострадавших выросло до 145 (список)

CentralAsia (CA) - Число пострадавших в результате теракта в Москве выросло до 145 человек, среди них восемь детей. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

Минздрав опубликовал официальный список госпитализированных в результате стрельбы в «Крокус Сити Холле». Ранее сообщалось о 40 погибших и более 100 пострадавших.

Девять госпитализированных находятся в крайне тяжелом состоянии.

Неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.

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