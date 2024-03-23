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Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холл»

CentralAsia (CA) -  Спецподразделения Росгвардии работают на месте теракта в «Крокус Сити Холл».

Ведётся поиск преступников и эвакуация граждан из здания, сообщили в Госгвардии.

Должностные лица руководства Росгвардии и управлений ведомства по Москве и Московской области прибыли на место теракта и координируют действия подразделений.

Неизвестные 22 марта открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где проходил концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала охвачена огнем.

В ФСБ сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших.

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