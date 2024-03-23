США заявили о причастности группировки ИГИЛ к теракту в «Крокус Сити Холл»
- Азия и мир, политика
- 7:37, 23 марта 2024
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|Предыстория: В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба
CentralAsia (CA) - В пятницу отделение Исламского государства взяло на себя ответственность за теракт в Москве, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения, пишет The New York Times.
Вскоре после этого официальные лица США подтвердили это заявление.
По словам официальных лиц, в марте Соединенные Штаты собрали разведданные о том, что филиал группировки «Исламское государство - Хорасан», известный как ИГИЛ-К, базирующийся в Афганистане, планировал нападение на Москву. Члены ИГИЛ активно действуют в России, сказал один из американских чиновников.
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