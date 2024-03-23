Сергей Светлаков был во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ему удалось спастись

CentralAsia (CA) - Российский актер кино и телевидения, телеведущий Сергей Светлаков был в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, ему удалось спастись.

«Мы живы… всем здоровья.

Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас», - написал шоумен в своем аккаунте в телеграм.

В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения.