Сергей Светлаков был во время теракта в «Крокус Сити Холле». Ему удалось спастись
- Азия и мир, политика
- 8:21, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Российский актер кино и телевидения, телеведущий Сергей Светлаков был в «Крокус Сити Холле» в момент теракта, ему удалось спастись.
«Мы живы… всем здоровья.
Соболезнования всем кто пострадал… это был ужас», - написал шоумен в своем аккаунте в телеграм.
- В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения.
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