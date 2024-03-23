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Все пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холл» эвакуированы

CentralAsia (CA) -  Все пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холл» эвакуированы с места ЧП, пишет ТАСС.

Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокус Сити Холл».

Кадры тушения пожара МЧС России:

  • В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.

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