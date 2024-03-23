Все пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холл» эвакуированы
- Азия и мир, происшествия
- 8:31, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Все пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холл» эвакуированы с места ЧП, пишет ТАСС.
Вертолеты завершили работу по тушению пожара в «Крокус Сити Холл».
Кадры тушения пожара МЧС России:
- В результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.
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