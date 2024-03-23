Теракт в Москве. Предварительно погибло более 60 человек, - Следком РФ

Следователи продолжают работу на месте теракта в Московской области // Следком РФ

CentralAsia (CA) - Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, сообщает Следственный комитет России.

Количество жертв может увеличиться.

Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших.

С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.