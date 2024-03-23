Теракт в Москве. Предварительно погибло более 60 человек, - Следком РФ
- Азия и мир, политика
- 9:00, 23 марта 2024
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Следователи продолжают работу на месте теракта в Московской области
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CentralAsia (CA) - Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек, сообщает Следственный комитет России.
Количество жертв может увеличиться.
Следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ продолжают следственные действия на месте происшествия. Производится осмотр тел погибших.
С места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические, баллистические, дактилоскопические. Изымаются и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
- Ранее сообщалось, что в результате теракта погибли по меньшей мере 40 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.
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