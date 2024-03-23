Видео, фото с места теракта в «Крокус Сити Холле»

// Скриншот из видео

CentralAsia (CA) - Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован в «Крокус Сити Холле», сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном канале.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», - пишет он.

По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.