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Видео, фото с места теракта в «Крокус Сити Холле»
// Скриншот из видео

CentralAsia (CA) -  Отдельные очаги возгорания еще остались, но в основном огонь ликвидирован в «Крокус Сити Холле», сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем официальном канале.

«Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, по всей видимости, был эпицентр пожара. Крыша над зрительным залом рухнула, разбор завалов пока продолжается», - пишет он.

  • По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.

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