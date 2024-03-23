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В ООН осудили теракт в «Крокус Сити Холле»
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.
// Фото ООН/М.Диас

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил сегодняшний теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», расположенном вблизи Москвы.

  • По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.

С резким осуждением выступил в пятницу вечером и Совет Безопасности ООН.

Члены Совета Безопасности подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности.

Они также подчеркнули необходимость привлечения к ответственности всех исполнителей, организаторов и спонсоров этих террористических актов. Члены Совета призвали все государства, в соответствии со своими обязательствами по международному праву и соответствующим резолюциям Совета Безопасности, активно сотрудничать с правительством России в этом вопросе.

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