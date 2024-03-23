Ночью 23 марта над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями уничтожены 12 украинских беспилотников

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CentralAsia (CA) - Ночью 23 марта пресечены попытки совершить атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа, пишет Министерство обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями.