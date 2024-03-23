экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ночью 23 марта над Брянской, Белгородской, Воронежской и Саратовской областями уничтожены 12 украинских беспилотников
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ночью 23 марта пресечены попытки совершить атаки по объектам на территории Российской Федерации с применением БПЛА самолетного типа, пишет Министерство обороны России.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской (5 БПЛА), Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (1 БПЛА) и Саратовской (1 БПЛА) областями.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com