В честь Наурыза в Алматы проходят ярмарки ремесленников и этнодизайнеров 

- Казахстан, жизнь в Центральной Азии
- 10:35, 23 марта 2024
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CentralAsia (KZ) - На площади Абая развернулся этноаул с ярмаркой ремесленников, где представлены работы мастеров из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии, сообщил 22 марта акимиат Алматы.
Гости могут увидеть риштанскую керамику, колчаны с луками, войлочные ковры-шырдаки и другие уникальные изделия.
На алматинском Арбате проходит международная ярмарка «Этнодизайн», где более 100 мастеров и дизайнеров представляют свои работы. Посетители могут оценить национальные костюмы, изделия из кожи, дерева и ювелирные украшения.
Участники ярмарки проводят конкурсы, мастер-классы по рукоделию и традиционные игры, а также дефиле в национальных костюмах. Помимо казахстанских дизайнеров и мастеров в ярмарке принимают участие профессионалы из Кыргызстана, Узбекистана и Монголии также принимают участие.