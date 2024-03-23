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В честь Наурыза в Алматы проходят ярмарки ремесленников и этнодизайнеров 
// Акимиат Алматы

CentralAsia (KZ) -  На площади Абая развернулся этноаул с ярмаркой ремесленников, где представлены работы мастеров из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии, сообщил 22 марта акимиат Алматы.

Гости могут увидеть риштанскую керамику, колчаны с луками, войлочные ковры-шырдаки и другие уникальные изделия.

На алматинском Арбате проходит международная ярмарка «Этнодизайн», где более 100 мастеров и дизайнеров представляют свои работы. Посетители могут оценить национальные костюмы, изделия из кожи, дерева и ювелирные украшения.

Участники ярмарки проводят конкурсы, мастер-классы по рукоделию и традиционные игры, а также дефиле в национальных костюмах. Помимо казахстанских дизайнеров и мастеров в ярмарке принимают участие профессионалы из Кыргызстана, Узбекистана и Монголии также принимают участие.

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