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Суд в Испании постановил заблокировать Telegram после иска местных компаний

CentralAsia (CA) -  Судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас постановил временно заблокировать мессенджер Telegram в Испании, пишет телеканал Telecinco.

Решение принято по требованию компаний EGEDA, Mediaset Espaa, A3 Media и Movistar Plus, обвинивших Telegram в распространении их аудиовизуального контента без разрешения.

В материале телеканала не уточняется, на какое время планируется заблокировать мессенджер. Однако, Telegram на территории Испании все еще работает.

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