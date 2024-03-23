Суд в Испании постановил заблокировать Telegram после иска местных компаний
- Азия и мир, общество
- 10:39, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Судья Национального суда Испании Сантьяго Педрас постановил временно заблокировать мессенджер Telegram в Испании, пишет телеканал Telecinco.
Решение принято по требованию компаний EGEDA, Mediaset Espaa, A3 Media и Movistar Plus, обвинивших Telegram в распространении их аудиовизуального контента без разрешения.
В материале телеканала не уточняется, на какое время планируется заблокировать мессенджер. Однако, Telegram на территории Испании все еще работает.
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