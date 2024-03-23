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Теракт в Москве. В больницах находятся 115 человек, в том числе 5 детей

CentralAsia (CA) -  Сейчас в больницах Москвы и Московской области находятся 115 человек, в том числе 5 детей, пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле», пишет губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По мере поступления информации будем уточнять списки, написал он.

Спасатели продолжают работу на месте пожара. Привлечено 183 единицы техники и 477 человек. Утром они приступили к разбору самой сложной части — зрительного зала, там частично обрушились перекрытия. Работы будут вестись в течение всего дня.

В 10 утра в БЦ «Кубик» в помещениях фонда защитников отечества начнет работу наш Центр помощи, там родственники смогут получить всю необходимую информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии: 122-0. В это же время будет опубликован список погибших, которых удалось идентифицировать.

  • По последним данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения. США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ.
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