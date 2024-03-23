Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США о прекращении огня в Газе

11 членов Совбеза проголосовали за проект резолюции США. // Фото ООН

CentralAsia (CA) - 22 марта в Совете Безопасности ООН Россия и Китай наложили вето на проект резолюции США, в котором говорилось об «императиве» немедленного и стабильного прекращения огня «для защиты гражданского населения со всех сторон», облегчения доставки необходимой помощи и поддержки продолжающихся переговоров между Израилем и ХАМАС.

Как сообщает ООН, 11 из 15 членов Совбеза проголосовали за резолюцию, трое – Россия, Китай и Алжир – высказались против, Гайана воздержалась.

В предложенном США документе также говорилось о необходимости освобождения всех заложников и использования любого прекращения огня для активизации дипломатических усилий, направленных на создание условий для устойчивого прекращения боевых действий и прочного мира.