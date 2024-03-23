Теракт в Москве. Путин получил доклады о ходе расследования

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает 23 марта пресс-служба Кремля.

О ходе расследования Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Президент РФ также заслушал доклады заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Ночью 22 марта неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала была охвачена огнем. По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.