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Теракт в Москве. Путин получил доклады о ходе расследования

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин получил доклады о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле», сообщает 23 марта пресс-служба Кремля.

О ходе расследования Путину доложили директор ФСБ Александр Бортников, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Президент РФ также заслушал доклады заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, главы МЧС Александра Куренкова, министра здравоохранения Михаила Мурашко и губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Ночью 22 марта неизвестные открыли огонь в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, где должен был пройти концерт группы «Пикник». В здании произошел взрыв и начался пожар. Большая часть здания концертного зала была охвачена огнем. По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.

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