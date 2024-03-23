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МИД Узбекистана осудил теракт в Москве

CentralAsia (UZ) -  Министерство иностранных дел Республики Узбекистан решительно осуждает террористический акт, совершенный в ТЦ «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

«Терроризму не может быть никакого оправдания, призываем единодушному неприятию подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших», - пишет МИД Узбекистана.

  • По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.
  • Российские паблики пишут о 82 жертвах теракта, официальные органы пока не подтвердили эти цифры. В 10 часов по московскому времени ожидается публикация списка погибших.
  • США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.
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