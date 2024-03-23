Сенат США поддержал проект бюджета на $1,2 трлн, предотвратив шатдаун правительства

CentralAsia (CA) - Конгресс едва предотвратил частичное закрытие рано утром в субботу, приняв масштабный пакет расходов всего через несколько часов после истечения крайнего срока в полночь, пишет CBS News.

Пакет полностью финансирует правительство до сентября и завершает многомесячную борьбу за расходы, которая продолжалась шесть месяцев в течение финансового года.

Сенат одобрил пакет в размере $1,2 трлн, который был обнародован рано утром в четверг, проголосовав 74 голосами против 24. Несколькими часами ранее он был одобрен Палатой представителей 286 голосами против 134.

Сенат пропустил крайний срок после многочасового противостояния при голосовании по поправкам.

Белый дом заявил, что агентства не будут закрываться и могут продолжать свою нормальную работу, поскольку было ясно, что резолюция неизбежна и что президент Байден подпишет законопроект позже в субботу.

Пакет объединяет шесть законопроектов о расходах в один, чтобы профинансировать около трех четвертей правительства до конца финансового года. Законопроект включает средства для государственных департаментов, внутренней безопасности, обороны, труда, здравоохранения и социальных служб, а также средства для зарубежных операций, финансовых услуг и законодательной ветви власти. Еще один пакет финансирования остальной части правительства одобрен Конгрессом две недели назад.

Его принятие позволяет Конгрессу переключить свое внимание на другие приоритеты, включая законопроекты о расходах на следующий год, которые должны быть подписаны к октябрю, и иностранную помощь союзникам США, которая уже несколько месяцев находится в подвешенном состоянии.