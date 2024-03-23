МИД Туркменистана осудил теракт в Москве
- Азия и мир, политика
- 12:24, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - МИД Туркменистана осудило террористический акт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в г. Красногорске Московской области, пишет МИД Туркменистана.
«Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - пишет МИД республики.
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