МИД Туркменистана осудил теракт в Москве

CentralAsia (CA) - МИД Туркменистана осудило террористический акт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в г. Красногорске Московской области, пишет МИД Туркменистана.

«Выражаем соболезнования и поддержку родным и близким погибших людей. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - пишет МИД республики.