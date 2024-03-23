Теракт в Москве. Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Московской области опубликовало список пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл» по состоянию на 06.00 23.03.2024 года.

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По данным Следственного комитета России, число погибших превысило 60 человек и может увеличиться. Число пострадавших при теракте выросло до 145 человек, список опубликовал подмосковный минздрав. Часть из них отправили в медучреждения Подмосковья, остальных – в больницы Москвы

США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.