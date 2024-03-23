МИД Таджикистана опроверг информацию о причастности таджикистанцев к теракту в «Крокус Сити Холле»

МИД Таджикистана

CentralAsia (CA) - «В связи с произошедшим в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», - говорится в обращении Министерства иностранных дел Таджикистана к средствам массовой информации, опубликованном 23 марта.

«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России.

Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны», - говорится в обращении МИД.

Ранее телеграм-канал Baza написал, что якобы стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»:

1) Насридинов Махмадрасул, 37 лет

2) Исмонов Ривожидин, 51 год

3) Сафолзода Шохинджонн, 21 год

4) Назаров Рустам, 29 лет.

«Все они — граждане Таджикистана. Кто из них задержан — пока неизвестно», - утверждает Baza.

// Baza

По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.

Российские паблики пишут о 82 жертвах теракта, официальные органы пока не подтвердили эти цифры. В 10 часов по московскому времени ожидается публикация списка погибших.

США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия пока не подтвердила эту информацию.