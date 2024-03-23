МИД Таджикистана опроверг информацию о причастности таджикистанцев к теракту в «Крокус Сити Холле»

- Азия и мир, происшествия
- 12:59, 23 марта 2024
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- Обновлено: 13:19, 23 марта 2024
CentralAsia (CA) - «В связи с произошедшим в концертном комплексе «Крокус Сити Холл» в Москве террористическим актом обращаем внимание на необходимости ответственного отношения к распространению информации о причастности граждан Таджикистана или таджикистанцев к данному акту», - говорится в обращении Министерства иностранных дел Таджикистана к средствам массовой информации, опубликованном 23 марта.
«Подчеркиваем, что таджикская сторона не получала от официальных властей России подтверждения о циркулируемой в настоящее время фейковой информации о причастности граждан Таджикистана. В этой связи просим опираться на официальную информацию, распространяемую государственными органами России.
Следует иметь в виду, что распространение непроверенной и недостоверной информации может нанести вред гражданам Таджикистана, находящимся в настоящее время за пределами страны», - говорится в обращении МИД.
Ранее телеграм-канал Baza написал, что якобы стали известны личности четверых из шести предполагаемых террористов, устроивших стрельбу в «Крокус Сити Холл»:
1) Насридинов Махмадрасул, 37 лет
2) Исмонов Ривожидин, 51 год
3) Сафолзода Шохинджонн, 21 год
4) Назаров Рустам, 29 лет.
«Все они — граждане Таджикистана. Кто из них задержан — пока неизвестно», - утверждает Baza.
- По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.
- Российские паблики пишут о 82 жертвах теракта, официальные органы пока не подтвердили эти цифры. В 10 часов по московскому времени ожидается публикация списка погибших.
- США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия пока не подтвердила эту информацию.