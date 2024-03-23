Сегодня Токаев проведет совещание с членами Совбеза по мерам в связи с терактом в Москве

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета Безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации, сообщает Акорда.

По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и около 100 получили ранения.

Российские паблики пишут о 82 жертвах теракта, официальные органы пока не подтвердили эти цифры. В 10 часов по московскому времени ожидается публикация списка погибших.

США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.

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