Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов
- Азия и мир, происшествия
- 14:05, 23 марта 2024
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|Предыстория: В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба
CentralAsia (CA) - Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холл», пишет РИА Новости.
Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокусе».
- По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и более 120 получили ранения.
- США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.
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