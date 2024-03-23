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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов
Предыстория: В «Крокус Сити Холле» под Москвой произошла стрельба

CentralAsia (CA) -  Глава ФСБ России Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холл», пишет РИА Новости.

Ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы по делу о теракте в «Крокусе».

  • По последним официальным данным, в результате теракта погибли более 60 человек и более 120 получили ранения.
  • США заявили о причастности к теракту группировки ИГИЛ. Россия не подтвердила эти заявления.
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