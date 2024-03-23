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Теракт в Москве. Минздрав Московской области опубликовал список погибших
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CentralAsia (CA) -  Министерство здравоохранения Московской области 23 марта опубликовало список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

В списке 41 человек, чьи личности установлены:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместе с Московской областью окажут поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших», - написал он.

Продолжается оказываться вся необходимая помощь с привлечением городских служб.

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