Теракт в Москве. Минздрав Московской области опубликовал список погибших

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Московской области 23 марта опубликовало список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

Всего в теракте погибло 93 человека.

В списке 41 человек, чьи личности установлены:

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместе с Московской областью окажут поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших», - написал он.

Продолжается оказываться вся необходимая помощь с привлечением городских служб.