Теракт в Москве. Минздрав Московской области опубликовал список погибших
- Азия и мир, происшествия
- 14:20, 23 марта 2024
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- Обновлено: 15:31, 23 марта 2024
CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Московской области 23 марта опубликовало список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
- Всего в теракте погибло 93 человека.
В списке 41 человек, чьи личности установлены:
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вместе с Московской областью окажут поддержку пострадавшим в трагедии в «Крокус Сити Холле».
«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до 3 миллионов. Москва окажет финансовую поддержку москвичам и иногородним. Власти Подмосковья окажут материальную помощь пострадавшим жителям области. Также вместе с Московской областью возьмëм на себя организацию похорон погибших», - написал он.
Продолжается оказываться вся необходимая помощь с привлечением городских служб.
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