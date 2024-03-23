Число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек, цифра еще возрастет, - Следком РФ

- Азия и мир, происшествия
- 14:26, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - На данный момент установлено, что количество погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» составляет 93 человека, сообщает Следственный комитет России.
Число погибших еще возрастет. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.
«Предварительные итоги осмотра помещений концертного зала свидетельствуют, что террористы при нападении использовали автоматическое оружие, которое наряду с оставленными ими боеприпасами обнаружено и изъято следователями СКР. По данным вещественным доказательствам в настоящее время проводятся баллистическая, генетическая и дактилоскопическая экспертизы. Также установлено, что террористы применяли легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала, где находились зрители, в том числе раненые», - пишет Следком РФ.
Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия в соответствии с детальным планом расследования уголовного дела. Продолжается осмотр помещений концертного зала и изъятие вещественных доказательств по мере расчистки экстренными службами завалов, изучаются записи с камер видеонаблюдения, начата работа с потерпевшими.