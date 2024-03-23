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Следком заявил о задержании в Брянской области 4 подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»

CentralAsia (CA) -  Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет Следственный комитет России.

Следователи СКР приступили к работе с ними.

  • Ранее глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов.
  • По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек, ранены более 120 человек. Минздрав Московской области опубликовал список погибших, чьи личности установлены.
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