Следком заявил о задержании в Брянской области 4 подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в «Крокус Сити Холле»

CentralAsia (CA) - Спецслужбами и правоохранительными органами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», пишет Следственный комитет России.

Следователи СКР приступили к работе с ними.

Ранее глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов.

По последним данным, число жертв теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 93 человек, ранены более 120 человек. Минздрав Московской области опубликовал список погибших, чьи личности установлены.