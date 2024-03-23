Зеленский рассказал о ситуации в энергетике Украины после российской массированной атаки на энергобъекты
- Азия и мир, происшествия
- 16:34, 23 марта 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергетике после массированной атаки на энергообъекты страны.
«Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина – вся область подключена кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество. Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Франковщина, Хмельниччина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества», - сообщил он.
В части общин действуют аварийные графики отключений, сказал Зеленский.
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