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Зеленский рассказал о ситуации в энергетике Украины после российской массированной атаки на энергобъекты

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации в энергетике после массированной атаки на энергообъекты страны.

«Сложнее всего до сих пор в Харькове. Продолжается подключение к электричеству бытовых потребителей. Темп максимальный из возможного сейчас. Днепровщина – вся область подключена кроме части потребителей в Никополе. Делается все, чтобы и там дать электричество. Сумщина, Полтавщина, Одесщина, Виннитчина, Франковщина, Хмельниччина, Николаев и Запорожье – фактически повсюду восстановлена техническая возможность подачи электричества», - сообщил он.

В части общин действуют аварийные графики отключений, сказал Зеленский.

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