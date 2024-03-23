В сети появилось видео допросов подозреваемых в теракте в «Крокусе»

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- 16:47, 23 марта 2024
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- Обновлено: 16:59, 23 марта 2024
CentralAsia (CA) - Российские СМИ публикуют видео допросов подозреваемых в теракте в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Один из них рассказал, что ему обещали полмиллиона рублей, половину денег ему выплатили на карту, остальное обещали после выполнения «заказа». Оружие им передали неизвестные.
Подозреваемый признался, что прилетел 4 марта из Турции. Он сообщил, что его завербовали в одном из чатов Telegram. «В Telegram написали. Без имени, без фамилии, без ничего. Они мне написали», - сказал он.
Еще один подозреваемый говорит, жил в хостеле и долго не мог устроиться на работу. А потом ему в Telegram написал некий куратор по имени Абдула и предложил убить людей за деньги. Машину купили у его неких родственников. Разговаривает он с помощью переводчика.
Ещё одного подозреваемого задержали в Брянском лесу.
Видео опубликовала Маргарита Симоньян.